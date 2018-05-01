Ещё
Под Харьковом бросили «коктейль Молотова» в детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Харьковом мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook © police.kharkov
На Украине полицейские возбудили уголовное дело после того, как мужчина бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в беседку, где находились несколько детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
«Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное», — отмечается в сообщении в Facebook.
По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки.
Как уточняется, кроме 13-летней девочки, никто из детей больше не пострадал.
Ранее сообщалось, что депутат Рады в Киеве пытался бросить «коктейль Молотова» в коммунальщиков.
RT на русском: последние новости
СМИ: В Одессе убили американского пастора Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева СМИ: Три человека пропали без вести при обрушении в многоэтажном здании в Сан-Паулу
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась148
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили83
Будущий премьер Армении высказался о России322
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку177
Казаки заблокировали Сахаровский центр244
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение