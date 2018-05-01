В Одессе убили американского пастора 

Представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщил, что в Одессе задержаны двое подозреваемых в ограблении и убийстве пастора из США.
«Священнослужитель обнаружен мёртвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле — следы пыток», — приводят «Вести Украина» слова полицейского.
По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи.
Открыто уголовное производство.
Погибший проводил службы в одном из местных храмов.