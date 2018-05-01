Казаки заблокировали Сахаровский центр из-за фестиваля «Муза непокорных»

На месте находится полиция. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель Сахаровского центра.

«Казаки и ещё здесь люди из ЛНР или ДНР. Очень много людей, они заблокировали входы и выходы из здания, не дают провести выставку. Много людей, которые снимают на хорошую видеоаппаратуру, видимо, заинтересованных людей много. И два экипажа полиции. Идёт дискуссия на повышенных тонах. Они против того, что происходит, непонятно почему. Полиция держит под контролем. Рукопашной нет, есть дискуссия».

Собравшие заявили организаторам фестиваля, что они «провокаторы и преступники, которые хотят, чтобы у нас был майдан и кровавая бойня».

Полиция призывает активистов разойтись, так как их действия незаконны.