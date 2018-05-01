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Казаки заблокировали Сахаровский центр
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Казаки заблокировали Сахаровский центр из-за фестиваля «Муза непокорных» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
На месте находится полиция. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель Сахаровского центра.
«Казаки и ещё здесь люди из ЛНР или ДНР. Очень много людей, они заблокировали входы и выходы из здания, не дают провести выставку. Много людей, которые снимают на хорошую видеоаппаратуру, видимо, заинтересованных людей много. И два экипажа полиции. Идёт дискуссия на повышенных тонах. Они против того, что происходит, непонятно почему. Полиция держит под контролем. Рукопашной нет, есть дискуссия».
Собравшие заявили организаторам фестиваля, что они «провокаторы и преступники, которые хотят, чтобы у нас был майдан и кровавая бойня».
Полиция призывает активистов разойтись, так как их действия незаконны.
Фестиваль «Муза непокорных» должен был пройти 1 мая в Сахаровском центре под девизами «Нет войне!» и «Свободу политзаключенным!». В программе этого года представлены художественные произведения, фотографии, стихи и песни, посвящённые гражданскому протесту в России и на Украине.
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