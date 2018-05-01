В Крыму экстренно приземлился самолет

Специалисты авиакомпании "Уральские авиалинии" проведут проверку своего самолета, экипаж которого в понедельник вечером выявил техническую неисправность при заходе на посадку в аэропорту Симферополя . Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах Крыма.

Самолет следовал из Москвы , на борту находилось 217 пассажиров. Посадку совершили в штатном режиме, никто не пострадал.

"Какая техническая неисправность я сказать не могу. Специалисты [авиакомпании] проводят проверку", — сказал источник.

По его словам, 30 апреля около 19:30 мск при заходе на посадку экипаж самолета выявил техническую неисправность.

"По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы", — рассказал источник.

В 19.53 мск самолет "произвел посадку штатно и самостоятельно произвел руление к месту стоянки", добавил собеседник агентства.