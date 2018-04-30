В Астрахани частично обрушился жилой дом

В Астрахани произошло частичное обрушение аварийного жилого многоквартирного дома, никто не пострадал. Об этом информирует Интерфакс.

«В доме обвалилась кладка со стороны улицы Бакинская, на месте работают наши сотрудники. Пострадавших и погибших нет», — заявил представитель пресс-службы главка МЧС по региону.

Как рассказала одна из жильцов дома Наталья Трусова, в доме проживают около 30 семей. По её словам, площадь дома — около 1 тыс. кв. м.

«Сейчас все жильцы на улице, тут дети. В доме отключили свет, перекрыли частично дорогу рядом. Дом был признан аварийным, но не расселён. Ему около 100 лет», — заявила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.