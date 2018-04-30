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В Астрахани частично обрушился жилой дом
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В Астрахани частично обрушился жилой дом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Астрахани произошло частичное обрушение аварийного жилого многоквартирного дома, никто не пострадал. Об этом информирует Интерфакс.
«В доме обвалилась кладка со стороны улицы Бакинская, на месте работают наши сотрудники. Пострадавших и погибших нет», — заявил представитель пресс-службы главка МЧС по региону.
Как рассказала одна из жильцов дома Наталья Трусова, в доме проживают около 30 семей. По её словам, площадь дома — около 1 тыс. кв. м.
«Сейчас все жильцы на улице, тут дети. В доме отключили свет, перекрыли частично дорогу рядом. Дом был признан аварийным, но не расселён. Ему около 100 лет», — заявила она.
>> В Пензе рухнула часть пятиэтажного дома
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.
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