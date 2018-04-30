В Одесской области на свадьбе отравились 20 человек

Двадцать человек, в том числе ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы Украины

"По состоянию на 29 апреля заболело 20 человек, в том числе пятилетний ребенок, предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все заболевшие ели на свадьбе в одном из кафе в селе Нерубайское Одесской области, а также ели торт домашнего приготовления.