Корреспондента BBC убили в Афганистане

В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста ВВС

Нападение произошло 30 апреля в городе Хост в одноимённой провинции на юго-востоке страны.

По данным телеканала, 29-летний журналист возвращался домой, когда неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоциклах, открыли по нему стрельбу.

«С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмад Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — написал в Twitter директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус.