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Корреспондента BBC убили в Афганистане
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В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста ВВС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Афганистане неизвестные застрелили журналиста британской телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха. Об этом информирует TOLO News.
Нападение произошло 30 апреля в городе Хост в одноимённой провинции на юго-востоке страны.
По данным телеканала, 29-летний журналист возвращался домой, когда неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоциклах, открыли по нему стрельбу.
«С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмад Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — написал в Twitter директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в Кабуле погиб фотограф французского информационного агентства AFP.
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