Корреспондента BBC убили в Афганистане

В Афганистане неизвестные застрелили журналиста британской телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха. Об этом информирует TOLO News.
Нападение произошло 30 апреля в городе Хост в одноимённой провинции на юго-востоке страны.
По данным телеканала, 29-летний журналист возвращался домой, когда неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоциклах, открыли по нему стрельбу.
«С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмад Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — написал в Twitter директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в Кабуле погиб фотограф французского информационного агентства AFP.