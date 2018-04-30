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В ЕС осудили серию взрывов в Кабуле
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В ЕС осудили серию взрывов в Кабуле 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз осуждает серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали не менее 29 человек. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
«К сожалению, по нашей информации, среди жертв есть девять журналистов», — цитирует его La Vanguardia.
Схинас добавил, что ЕС и Еврокомиссия остаются едиными с афганским народом и журналистами всего мира.
Утром 30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек, 49 пострадали.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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