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Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
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Названа основная версия аварийно севшего Ил-38 

ТАСС 42 минуты назад
Основная и аварийная системы выпуска переднего шасси не сработали у самолета Ил-38, аварийно севшего в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
≥≥ Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
"Следствием установлено, что 28 апреля при заходе на посадку воздушного судна Ил-38 в подмосковном аэропорту Жуковский, не выпустилась передняя стойка шасси. Меры, предпринятые экипажем для выпуска шасси от основной и аварийной системы, результатов не дали, в результате чего командир воздушного судна принял решение произвести посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой", — сообщила Марковская.
Благодаря опыту и мастерству командира экипажа, в результате аварийной посадки никто не пострадал. По словам Марковской, самолет получил незначительные повреждения несиловых элементов планера и обтекателей. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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