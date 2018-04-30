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При взрывах в Кабуле пострадали румынские военные
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При взрывах в Кабуле пострадали восемь военных из Румынии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: REUTERS / Omar Sobhani
Восемь румынских военных пострадали в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром, сообщает агентство Mediafax со ссылкой на министерство обороны.
"Восемь военных из тридцатого пехотного батальона силовой защиты "Орлы Карпат" из Кымпулунг Мусчел были ранены в понедельник в Афганистане около 9.00 по румынскому времени (совпадает с мск) во время миссии в зоне ответственности, став целью машины капкана", — сообщает министерство обороны Румынии.
Пострадавшим была оказана первая помощь, затем их госпитализировали в военный госпиталь в Кандагар. Их состояние оценивается как стабильное.
​Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.
В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс и два сотрудника местного телеканала 1TV. Ответственность за случившееся 30 апреля взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*).
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