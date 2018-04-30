При взрывах в Кабуле пострадали румынские военные

При взрывах в Кабуле пострадали восемь военных из Румынии

Восемь румынских военных пострадали в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром, сообщает агентство Mediafax со ссылкой на министерство обороны

"Восемь военных из тридцатого пехотного батальона силовой защиты "Орлы Карпат" из Кымпулунг Мусчел были ранены в понедельник в Афганистане около 9.00 по румынскому времени (совпадает с мск) во время миссии в зоне ответственности, став целью машины капкана", — сообщает министерство обороны Румынии.

Пострадавшим была оказана первая помощь, затем их госпитализировали в военный госпиталь в Кандагар. Их состояние оценивается как стабильное.

UPDATE 8 militari romani au fost raniti intr-un atac cu masina capcana in Afganistan. Mesajul presedintelui Klaus Iohannis https://t.co/lrLrsywfHk #bucuresti #campulungmuscel— Mediafax Top News (@mediafax) 30 апреля 2018 г.

​Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.