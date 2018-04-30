На судне в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар

На судне у пирса в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар

Пожар произошёл на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, пожар произошёл в одном из помещений судна», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведутся работы по тушению пожара.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

«Члены экипажа, которые находились на судне в количестве четырёх человек в момент возгорания самостоятельно покинули его», — добавили в пресс-службе.