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На судне в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар
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На судне у пирса в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар 

RT на русском 1 час назад
Фото: Архив ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пожар произошёл на судне, которое пришвартовано у пирса в Петропавловске-Камчатском.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По предварительной информации, пожар произошёл в одном из помещений судна», — говорится в сообщении.
В настоящий момент ведутся работы по тушению пожара.
Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.
«Члены экипажа, которые находились на судне в количестве четырёх человек в момент возгорания самостоятельно покинули его», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве в Южном речном порту произошёл пожар на трёхпалубном судне.
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