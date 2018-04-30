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Число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось
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Число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось до 21 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: АР
Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали семь человек, 20 пострадали.
Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Как сообщало агентство Пажвак, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи (Shah Marai).
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