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На севере Китая возросло число жертв горного обвала
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На севере Китая возросло число жертв горного обвала 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: АР
Число жертв горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая возросло до девяти, сообщают местные власти.
Ранее сообщалось о трёх погибших и шести оказавшихся под завалами.
Инцидент произошёл в понедельник около 5.00 (00.00 мск) по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщалось, что в общей сложности в результате обвала были погребены девять человек.
На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. В настоящее время поисково-спасительные работы практически завершены.
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