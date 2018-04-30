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В Кабуле семь человек погибли в результате теракта
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В Кабуле семь человек погибли в результате теракта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Жертвами двух взрывов в афганском Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.
Кроме того, в понедельник утром придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Ранее сообщалось, что один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.
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