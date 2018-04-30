В Кабуле семь человек погибли в результате теракта

Жертвами двух взрывов в афганском Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Кроме того, в понедельник утром придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Ранее сообщалось, что один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.