Глава МЧС рассказал о лесных пожарах в Бурятии 

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что большинство лесных пожаров в Бурятии удается потушить в день их возникновения. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В целом в республике обстановка с пожарами стабильная. Большинство из них тушатся в день возникновения", — сказал Пучков.
По его словам, на данный момент зафиксированы четыре очага природных пожаров, они будут потушены в ближайшее время.
Пучков также обратил внимание на принятие дополнительных мер обеспечения первичной пожарной безопасности в населенных пунктах.
Ранее Пучков заявил, что МЧС рекомендует в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную деятельность в лесах.
Он также подчеркнул, что за противопожарную безопасность отвечают арендаторы и собственники земель.