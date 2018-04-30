Глава МЧС рассказал о лесных пожарах в Бурятии

"В целом в республике обстановка с пожарами стабильная. Большинство из них тушатся в день возникновения", — сказал Пучков.

По его словам, на данный момент зафиксированы четыре очага природных пожаров, они будут потушены в ближайшее время.

Пучков также обратил внимание на принятие дополнительных мер обеспечения первичной пожарной безопасности в населенных пунктах.

Ранее Пучков заявил, что МЧС рекомендует в случае введения особого противопожарного режима останавливать хозяйственную деятельность в лесах.

Он также подчеркнул, что за противопожарную безопасность отвечают арендаторы и собственники земель.