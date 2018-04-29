Мальчик умер на турнире по самбо

Ростовской области во время разминки перед турниром по самбо умер девятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме културы в селе Самарское Азовского района. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мальчика в больницу, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался.

Ребенок начал заниматься самбо полгода назад. После гибели мальчика проводится проверка.