Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок

Детей россиянок, которых суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению, вывезут в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеду Саратову. Правозащитница отметила, что принципиально важно добиться того, чтобы осужденным женщинам позволили отбывать наказание в России.

«Более 2 тыс. женщин ждут суда, из России — 57 женщин (это и приговоренные и те, которые ждут суда). По детям, чтобы их вывезти, собираем бумаги, документы, устанавливаем контакт с родственниками: делаем все возможное», — сказала она.

Детей этих женщин предполагается привозить из Ирака в два этапа. Вначале привезут тех детей, которых покидали Россию уже будучи ее гражданами. Затем тех детей, которые там родились.

«Если мама россиянка, то ребенок автоматически россиянин, на них бумаги на месте делают», — сказала она.

Саратова сообщила, что дети пока находятся с матерями. Но после вынесения приговора их могут оформить в приют.

Ранее стало известно, что при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова в Россию были эвакуированы из Ирака и Сирии более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа.

В субботу в Ираке суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, обвиняемых в причастности к деятельности «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России).

17 апреля суд вынес такое же решение по делу еще трех иностранок. Среди них было двое россиянок.

В иракских тюрьмах находятся сотни женщин с детьми. Это жены и вдовы боевиков из разных стран, среди них от 50 до 70 россиянок, которых обвиняют в терроризме и незаконном пересечении государственной границы.