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Тело пропавшего в реке туриста нашли в Башкирии
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Тело пропавшего в реке туриста нашли в Башкирии 

360tv.ru 30 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Башкирские спасатели нашли тело туриста, который пропал в воскресенье после того, как на реке перевернулся его катамаран, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс‐службы главного управления МЧС по региону.
Башкирские спасатели обнаружили тело третьего туриста, который числился пропавшим без вести. 54-летний мужчина погиб.
В МЧС призывают туристические группы регистрироваться прежде чем отправиться в путешествие. Сделать это можно по телефонам, размещенным на официальном сайте, или через специальную форму онлайн.
Трое туристов совершали сплав по реке, как вдруг катамаран перевернулся. Один из туристов успел схватиться за бревно и через час сумел выплыть к поселку Верхние Лемезы. Второго человека спасла другая туристическая группа.
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