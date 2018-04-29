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В Ливии разбился военно-транспортный самолет
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СМИ: в Ливии разбился военно-транспортный самолет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Fezzan Libya Org twitter
Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ливии, трое членов экипажа погибли, еще один пострадал. Об этом передает в воскресенье новостной портал Al-Wasat со ссылкой на источники в ВС страны.
По их данным, воздушное судно разбилось при взлете с аэродрома в районе одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эш-Шарара, расположенного к юго-западу от Триполи. После столкновения с землей транспортник взорвался.
Начато расследование, выясняются причины катастрофы. Других подробностей произошедшего не приводится.
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