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В горах Италии нашли тело российской туристки
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В горах Италии нашли тело российской туристки 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Италии спасатели обнаружили в горах на северо-западе страны тело женщины, предположительно, российской туристки, пропавшей в минувшую субботу. В генконсульстве России в Милане проверяют сведения о российском гражданстве погибшей.
В Италии спасатели обнаружили тело, предположительно, российской туристки в горном массиве Монте Роза в северо-западной области Валле д'Аоста на границе со Швейцарией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Поиски женщины начали вести накануне, когда стало известно о ее исчезновении. О пропавшей не было сведений, начиная с вечера субботы. Она собиралась пойти на прогулку в высокогорье на снегоступах, однако, скорее всего, сбилась с пути и потеряла ориентировку.
Забрать тело спасателям пока не удалось из-за сложных метеоусловий. В генконсульстве России в Милане проверяют данные о возможном российском гражданстве погибшей.
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