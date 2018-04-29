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В Сербии неизвестный угрожает взорвать себя
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Мужчина с гранатой: в Сербии неизвестный угрожает взорвать себя 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В сербском городе Нови-Пазар мужчина забаррикадировался в своем доме и угрожал взорвать ручную гранату. Членам его семьи удалось бежать, полиция ведет переговоры.
По данным агентства Танюг, около 22:00 (23:00 по московскому времени) в полицию обратились родственники захватчика. Они рассказали, что после ссоры мужчина перешел к рукоприкладству. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина заперся со своей семьей, угрожая взорвать гранату.
Полиция оцепила район и в течение ночи пыталась вести переговоры. На место происшествия утром прибыл усиленный отряд жандармерии, передает РИА Новости
Ранее мужчину задерживали, полицейские при обыске обнаружили у него большое количество оружия.
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