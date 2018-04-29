В S7 объяснились за посадку самолета в Подгорице

Из-за технических неполадок самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс GH 925 Москва-Тиват (Черногория) из Домодедово, был вынужден приземлиться в аэропорту Подгорицы (Черногория), сообщает RT.
По данным пресс-службы авиакомпании, при заходе на посадку «произошёл невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию». В итоге командир воздушного судна решил уйти на запасной аэродром в Подгорице. Отсюда пассажиров доставили в Тиват на автобусе.
Пассажиры рейса GH 926, который должен вылететь в Москву, вернутся регулярным рейсом 29 апреля 2018 года.
По сообщениям СМИ, рейсом GH 925 в Черногорию направлялась группа Serebro.