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В S7 объяснились за посадку самолета в Подгорице
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В авиакомпании S7 прокомментировали ситуацию с вынужденной посадкой самолёта в Подгорице 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Из-за технических неполадок самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс GH 925 Москва-Тиват (Черногория) из Домодедово, был вынужден приземлиться в аэропорту Подгорицы (Черногория), сообщает RT.
По данным пресс-службы авиакомпании, при заходе на посадку «произошёл невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию». В итоге командир воздушного судна решил уйти на запасной аэродром в Подгорице. Отсюда пассажиров доставили в Тиват на автобусе.
≥≥ Солистка группы Serebro: «На борту был ад»
Пассажиры рейса GH 926, который должен вылететь в Москву, вернутся регулярным рейсом 29 апреля 2018 года.
По сообщениям СМИ, рейсом GH 925 в Черногорию направлялась группа Serebro.
Комментарии20  Ещё 7 источников 
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