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В США завелся новый серийный убийца
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В США завелся новый серийный убийца 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция Техаса и Луизианы объединила усилия в поиске преступника после страшных находок: в прошлом месяце в обоих штатах были обнаружены две отрубленные головы, принадлежащие рыжеволосым женщинам, сообщает BuzzFeed News.
1 марта голову нашли в Луизиане возле озера Калкасье. Спустя три недели, 24 марта, — у озера Хьюстон в Техасе. Озера находятся примерно в 240 километрах друг от друга.
Женщины, личности которых пока не удалось идентифицировать, были примерно одного возраста, у них рыжеватые волосы и хорошие зубы. Отрубленные головы были обнаружены в пластиковых пакетах.
По данным судмедэкспертов, одной из погибших женщин было 30-40 лет, ее волосы были длиной до плеч. Власти Луизианы все еще ждут результатов судебной экспертизы, которая может занять до шести месяцев. Сообщается, что возраст жертвы от 25 до 40 лет. Следователи отмечают, что речь, видимо, идет о серийном убийце.
Власти штата Техас ищут мужчину в возрасте 20 лет с короткими, темно-каштановыми волосами и светлой кожей. По свидетельствам очевидцев, за две недели до того, как голова была обнаружена, он выбросил черный мешок с моста. Они рассказали также, что мужчина приехал на зеленом грузовике Chevrolet.
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