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В Запорожье разбили крест «Борцам за свободу Украины»
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В Запорожье разбили крест «Борцам за свободу Украины» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: facebook
На острове Хортица в Запорожье неизвестные разбили памятник "Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов". Об этом сообщила партия "Национальный корпус", передает УНИАН.
Инцидент произошел в ночь на 28 апреля.
"Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта "Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю". Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску у памятника", — говорится в посте в Facebook.
Представители "Национального корпуса" пообещали сами найти и наказать тех, кто уничтожил монумент.
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