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В Киеве взорвалась машина с журналистом
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В Киеве взорвалась машина с журналистом 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: соцсети
Украинский журналист Виталий Кукса погиб при подрыве автомобиля в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал ТСН.
По информации источников телеканала, в руках у 45-летнего журналиста взорвалась граната, а пусковой рычаг гранаты был обнаружен в автомобиле. В результате взрыва ранен 24-летний Андрей Сероштан, пасынок Куксы. Он находился за рулем машины.
Предварительная версия произошедшего — семейный конфликт.
Виталий Кукса — участник АТО в Донбассе, работал связистом, писал материалы на военные темы в украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.
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