Ещё
В Баку перекрыли дороги к Trump Tower
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку перекрыли дороги, ведущие к Trump Tower, где произошел пожар 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Sputnik
Дороги, ведущие к зданию Trump Tower в Баку, где в субботу вспыхнул пожар, перекрыты, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров.
В декабре стало известно, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратило лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в частности, в Азербайджане, где почти было завершено строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.
РИА Новости: последние новости
Посольство в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян В Бурятии приемная девушка-инвалид голодала, пока семья тратила ее пенсию В убийстве детей, найденных в Нижегородской области, призналась их мать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых186
Лавров сделал заявление года71
США предъявили России новое обвинение29
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте90
«Он не должен был сесть»19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
В России анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение