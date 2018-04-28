В Баку перекрыли дороги к Trump Tower

Дороги, ведущие к зданию Trump Tower в Баку, где в субботу вспыхнул пожар, перекрыты, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров.
В Баку загорелся небоскреб Trump Tower. #Баку #trumptowerfire pic.twitter.com/BukksWB6wX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.
В декабре стало известно, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратило лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в частности, в Азербайджане, где почти было завершено строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.