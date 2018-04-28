В Баку загорелась башня Трампа 

В субботу, 28 апреля, в Баку начался пожар в бывшем здании Trump Tower. Об этом сообщает 1news.az.
На верхних этажах башни видны огонь и густой дом. На место происшествия выехали пожарные.
По данным РИА Новости, 130-метровая Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей.
Сколько человек могут находиться в горящем здании, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.
trend.az
По данным «Интерфакса», в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, из названия здания убрали слова Trump Tower.