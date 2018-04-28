В Баку загорелась башня Трампа

В субботу, 28 апреля, в Баку начался пожар в бывшем здании Trump Tower. Об этом сообщает 1news.az.

На верхних этажах башни видны огонь и густой дом. На место происшествия выехали пожарные.

По данным РИА Новости, 130-метровая Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей.

Сколько человек могут находиться в горящем здании, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

trend.az