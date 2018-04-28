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Школьник в роли Отелло ранил себя в Иванове
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Школьник в Иванове ранил себя, исполняя роль Отелло в спектакле 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Школьник в Иванове ранил себя во время "Шекспировских чтений", исполняя роль Отелло в спектакле. Кинжал в качестве реквизита принесла учительница подростка, сообщили в СУ СК России в Ивановской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Иванова о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности. По данным следствия, во время "Шекспировских чтений" 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Указанный кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома", — сказали в пресс-службе.
После ЧП школьника госпитализировали, он находится в больнице. "В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет", — уточнили в СК.
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