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Названы версии взрыва автомобиля в Киеве
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Полиция назвала две версии взрыва автомобиля в Киеве 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Facebook © @UA.KyivPolice
Правоохранительные органы рассматривают две версии взрыва автомобиля в Киеве, сообщил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
«Мы рассматриваем две основные версии: покушение на убийство двух лиц (кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, которая взорвалась) или другая версия — неосторожное обращение со взрывным устройством», — цитирует Крищенко «112 Украина».
По его словам, на месте взрыва найдены элементы, которые позволяют утверждать, что взорвалась именно граната.
Инцидент произошёл вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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