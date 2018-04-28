Дипломаты отреагировали на задержание 17 россиян в Египте 

Сотрудникам посольства России в Каире поступила информация о задержании в Египте 17 россиян, в том числе девяти детей. Об этом сообщает РИА Новости.
В диппредставительстве заявили, что эти данные проверяют. К дипломатам обратились родственники уроженцев Дагестана, якобы задержанных в Египте.
Посольство направило запрос по поводу случившегося египетской стороне.
По данным ТАСС, родственники рассказали, что уроженцы Дагестана приехали в Египет «с целью обучения».
Агентство уточняет, что среди задержанных могли оказаться около десяти детей в возрасте от трех до девяти лет.
Летом прошлого года в Египте задержали, а затем депортировали на родину шестерых студентов из Казахстана, которые были слушателями языковых курсов в Каире. Причины их задержания не разглашались.