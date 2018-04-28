Дипломаты отреагировали на задержание 17 россиян в Египте

Сотрудникам посольства России Каире поступила информация о задержании в Египте 17 россиян, в том числе девяти детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В диппредставительстве заявили, что эти данные проверяют. К дипломатам обратились родственники уроженцев Дагестана , якобы задержанных в Египте.

Посольство направило запрос по поводу случившегося египетской стороне.

По данным ТАСС, родственники рассказали, что уроженцы Дагестана приехали в Египет «с целью обучения».

Агентство уточняет, что среди задержанных могли оказаться около десяти детей в возрасте от трех до девяти лет.