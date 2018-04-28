Из школы в Челябинске эвакуировали 700 человек

Из челябинской школы эвакуировали 700 человек из-за замыкания

"Сигнал о возгорании в школе поступил в 08.32 (06.32 мск), в 08.33 пожарные выехали на место. Но уже до прибытия пожарных из школы были эвакуированы около 700 человек, в том числе 52 сотрудника школы. Установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитке, без последующего горения. Задымления не было, погибших и пострадавших нет", — сказала она.

Пожарные проверили школу, и с 09.00 (07.00 мск) учреждение функционирует в обычном режиме, добавила она.