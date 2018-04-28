Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера

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Допустившим убийство пауэрлифтера Драчёва охранникам может грозить до пяти лет тюрьмы 

RT на русском 14 минут назад
Фото: Отец погибшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева/РИА Новости
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении охранников, которые не предотвратили преступление, приведшее к убийству чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва в августе 2017 года.
«Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску. Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате неисполнения сотрудниками полиции обязанностей, во время драки Драчёв был убит.
«За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре.
Драчёв был убит в ходе драки, которая произошла 20 августа 2017 года в центре Хабаровска.
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