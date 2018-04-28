В США арестовали сына экс-президента Гвинеи

В США сына экс-президента Гвинеи арестовали за использование рабского труда

Полиция американского штата Техас арестовала 57-летнего Мохамеда Туре , сына первого президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре. Мужчину обвиняют в том, что он вместе со своей 57-летней женой Дениз Крос-Туре в течение 16 лет держали девушку в рабстве. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на Минюст.

По данным следствия, рабыню в возрасте пяти лет привезли из Гвинеи в США в 2000 году. Через несколько лет девочку заставили выполнять работу по дому и заботиться о детях семейной пары.

Рабыню супруги подвергали физическому насилию и психологическому давлению. Ей не позволяли ходить в школу, девушка не знала английского языка. Она также вынуждена была спать на голом полу. В августе 2016 года рабыня пары сбежала из дома при помощи соседей.

Адвокат Дениз Крос-Туре Скотт Палмер заявил, что его клиентка не признает обвинения и утверждает, что девушка считалась членом семьи и воспитывалась ими как дочь. По ее словам, девушка выполняла обязанности по дому, как это делается в любой семье. Супругам грозит до 20 лет тюремного заключения за использование рабского труда.

Ахмед Секу Туре был первым президентом Гвинеи. Он занимал пост главы государства с 1958 года до своей смерти в 1984 году.