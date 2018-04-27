В центре Киева взорвался автомобиль

В Киеве на улице Михаила Драгоманова взорвался автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, сообщает телеканал "112 Украина ".

По предварительным данным, также в результате взрыва пострадал один человек. На место происшествия выехали полицейские, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киеве на спортивной площадке около жилых домов произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Также ранее сообщалось, что неподалеку от здания "Киевэнерго" произошел взрыв. В результате инцидента был поврежден фасад здания.