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Глава Союза православных братств Украины избит в Киеве
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Глава Союза православных братств Украины избит радикалами в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Союза православных братств Украины, общественный деятель Валентин Лукьяник избит активистами радикальных организаций в Киеве, сообщает в пятницу Союз православных граждан России.
По информации этой общественной организации, инцидент произошел накануне, 26 апреля.
"В Киеве, в подъезде своего дома нацистами жестоко избит железными ломиками Валентин Борисович Лукьяник, председатель Союза православных братств Украины, известный врач-реаниматолог, регулярно проводивший массовые крестные ходы в поддержку единства Русской православной церкви", — говорится в заявлении Союза православных граждан, подписанном председателем организации Валентином Лебедевым.
В заявлении уточняется, что "Лукьяник защищался древком от хоругви, которую нес домой, готовясь к крестному ходу", организуемому им в рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая.
В Союзе православных граждан отметили, что прибывшая на место инцидента полиция даже не попыталась задержать нападавших, которым свободно дали уйти.
РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
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