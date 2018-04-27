Глава Союза православных братств Украины избит в Киеве

Глава Союза православных братств Украины избит радикалами в Киеве

Председатель Союза православных братств Украины , общественный деятель Валентин Лукьяник избит активистами радикальных организаций в Киеве, сообщает в пятницу Союз православных граждан России

По информации этой общественной организации, инцидент произошел накануне, 26 апреля.

"В Киеве, в подъезде своего дома нацистами жестоко избит железными ломиками Валентин Борисович Лукьяник, председатель Союза православных братств Украины, известный врач-реаниматолог, регулярно проводивший массовые крестные ходы в поддержку единства Русской православной церкви", — говорится в заявлении Союза православных граждан, подписанном председателем организации Валентином Лебедевым.

В заявлении уточняется, что "Лукьяник защищался древком от хоругви, которую нес домой, готовясь к крестному ходу", организуемому им в рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая.

В Союзе православных граждан отметили, что прибывшая на место инцидента полиция даже не попыталась задержать нападавших, которым свободно дали уйти.