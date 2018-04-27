Автомобиль сбил двух человек у мечети в Бирмингеме

Английская полиция начала в пятницу расследование случая наезда автомобиля на двух человек у мечети в городе Бирмингем, рассматривая различные версии инцидента, в том числе и возможность теракта. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией английского региона Восточный Мидленд.

"Мы ведем расследование инцидента, в результате которого два человека были ранены после того, как они были сбиты сегодня днем возле мечети в районе Астон автомобилем, который после этого не остановился", — отмечается в коммюнике.

Обоим пострадавшим около 20 лет, один из них получил травму головы, серьезность травм другого не уточняется, однако отмечается, что они не мешают ему самостоятельно передвигаться.

"Следствие находится на ранней стадии, и мы все еще пытаемся установить, что именно произошло, — прокомментировал инцидент инспектор отдела уголовных расследований Грег Эванс. — На данном этапе мы исключаем и не утверждаем, что это может быть связано с терроризмом, но мы подходим к делу непредвзято пока мы не продвинемся в расследовании", — сказал он.

Полиция ведет поиск автомобиля и его водителя, который скрылся с места происшествия.