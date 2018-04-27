На бывшем военном полигоне погиб ребёнок

На территории бывшего воинского полигона в Калининградской области погиб 12-летний мальчик, сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе игр на полигоне дети бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, который взорвался.
По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте, ещё двое детей получили осколочные ранения.
На месте работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.