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На бывшем военном полигоне погиб ребёнок
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На бывшем воинском полигоне в Калининградской области погиб ребёнок 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории бывшего воинского полигона в Калининградской области погиб 12-летний мальчик, сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе игр на полигоне дети бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, который взорвался.
По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте, ещё двое детей получили осколочные ранения.
На месте работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.
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