На бывшем военном полигоне погиб ребёнок

На бывшем воинском полигоне в Калининградской области погиб ребёнок

Отмечается, что в ходе игр на полигоне дети бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, который взорвался.

По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте, ещё двое детей получили осколочные ранения.

На месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.