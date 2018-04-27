Названа причина гибели футболистов «Шапекоэнсе»

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AFP: нехватка топлива стала причиной крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Недостаточное количество топлива стало причиной крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Об этом сообщает агентство AFP.
29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили только шестеро, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе" — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. В живых также остались журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.
"Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями", — сказал глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо.
В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем турнира.
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