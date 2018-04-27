Названа причина гибели футболистов «Шапекоэнсе»

AFP: нехватка топлива стала причиной крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Недостаточное количество топлива стало причиной крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Об этом сообщает агентство AFP.

29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии . В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили только шестеро, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе" — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. В живых также остались журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.

"Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями", — сказал глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо.

В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем турнира.