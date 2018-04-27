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Курсант экстренно посадил самолет «на брюхо»
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Курсант экстренно посадил самолет «на брюхо» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков посадил самолет на неподготовленную площадку без выпущенных шасси после того, как в двигатель влетела птица, сообщает Минобороны России.
"Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки. В условиях ограниченного времени летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси", — говорится в сообщении.
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