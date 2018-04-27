Ещё
Автомобиль в Москве «заминировали» запиской на украинском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автомобиль в Москве «заминировали» запиской на украинском языке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция проверила минивэн жительницы Люберец, на который была наклеена записка на украинском языке с предупреждением о бомбе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ночью 26 апреля в ОВД "Якиманка" поступило сообщение о том, что в 1-м Спасоналивковском пер. припаркован минивэн Toyota, на котором приклеен лист c подозрительной надписью на украинском языке.
"Прибывшие полицейские выяснили, что на боковом стекле машины, зарегистрированной на жительницу Люберец, приклеен лист формата А4 с надписью: "Заборонена зона! Москаль, не чiпай мою машину — вона замiнована!", — сказал источник.
Машину обследовал кинолог с собакой, однако ни взрывчатки, ни бомбы найдено не было. Тем не менее хозяйку машины вызвали в полицию для объяснений. Проводится проверка.
Газета.Ru: последние новости
ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ Стала известна официальная причина крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе" При нападении неизвестного в Китае погибли семеро школьников
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска согласился выполнить условие США171
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня7
Трамп раскрыл истинное отношение к России29
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост490
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение