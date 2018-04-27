В Российском союзе автостраховщиков прошли обыски

По данным источника, знакомого с ситуацией, проведенное сотрудниками МВД мероприятие не связано с деятельностью РСА.

В офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.

«Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году», — приводит ТАСС слова представителя союза.

Собеседник агентства отметил, что «деятельности РСА это не касается». По его словам, выемка документов связана с выводом активов страховщиком и «не ограничивалась только вопросами ОСАГО».

Как пишет информагентство, выемка могла касаться нескольких компаний, одна из которых — компания «Страж». Также сообщается, что были изъяты документы по двум компаниям, однако их названия не указаны.

Сергея Хачатурова. В материале отмечается, что проведенные МВД мероприятия не связаны с расследованием по делу о растрате в отношении бывшего вице-президента Росгосстраха