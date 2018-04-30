СМИ: В Индии из-за ударов молний погибли 13 человек и более 25 пострадали

Индии в результате ударов молний в разных районах региона Западная Бенгалия в ночь на 30 апреля погибли по меньшей мере 13 человек, ещё более 25 получили травмы.

Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями.

«Большинство из них находились не в домах и работали на своих полях в то время, когда молния ударила по ним», — рассказал он.

Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии.

По словам чиновника, в связи с произошедшим во всех районах выпустили предупреждения, а также приняли необходимые меры предосторожности.