Белых стало плохо в зале суда

Экс-губернатору Кировской области оказывают медицинскую помощь
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, доставленный на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд, почувствовал себя плохо, ему вызвали «скорую» для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
Назначенное на 10:00 слушание открылось с задержкой на два часа, однако приступить к рассмотрению апелляционной жалобы осужденного и его адвоката коллегия Мосгорсуда по уголовным делам к настоящему времени не смогла.
Через 20 минут после нахождения в зале осужденного вывели. «Он доставлен в конвойное помещение, где ему оказывают первую медицинскую помощь», — сказала радиостанции руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области к восьми годам лишения свободы и штрафу 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду взяточничества на сумму 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого подсудимого оправдали. Белых не согласен с приговором и просит Мосгорсуд его отменить.