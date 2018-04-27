Никите Белых стало плохо в зале суда

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых , доставленный на рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуд , почувствовал себя плохо, ему вызвали «скорую» для оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Назначенное на 10:00 слушание открылось с задержкой на два часа, однако приступить к рассмотрению апелляционной жалобы осужденного и его адвоката коллегия Мосгорсуда по уголовным делам к настоящему времени не смогла.

Через 20 минут после нахождения в зале осужденного вывели. «Он доставлен в конвойное помещение, где ему оказывают первую медицинскую помощь», — сказала радиостанции руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова