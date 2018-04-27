Полиция проверяет мэрию Юрюзани

Полиция проводит оперативные действия в мэрии челябинской Юрюзани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции в администрации города Юрюзани в настоящий момент проводят необходимый комплекс оперативных мероприятий. Сейчас проводится проверка", — сказал собеседник агентства, уточнив, что подробный комментарий по данному факту будет позже.