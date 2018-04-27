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Свидание через Tinder чуть не закончилось казнью
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Свидание через Tinder чуть не закончилось казнью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
По Сети распространяется видео с рассказом девушки о свидании, которое чуть не закончилось ее казнью.
Ролик в соцсети Twitter опубликовала пользовательница Кара Патон. Однако судя по ее подписи к видео, она не является его героиней.
«Вероятно, это самая жуткая история, которую я слышала в своей жизни», — написала она.
На размещенном ею видео практически ничего не видно, однако хорошо слышен женский голос. Его обладательница рассказывает, как однажды согласилась поужинать с молодым человеком, с которым познакомилась через приложение Tinder.
В тот вечер они встретились в ресторане, однако во время ужина девушка почувствовала себя плохо и сообщила парню, что хочет поехать домой, а он вызвался проводить ее.
Во время пути домой девушка почувствовала себя лучше настолько, что пригласила спутника выпить кофе у нее дома. Однако там ей вновь стало плохо, она попросила его уйти и заснула.
В середине ночи девушку разбудил шум передвигаемой мебели и она позвонила в полицию. Выломавшие дверь правоохранители обнаружили в гостиной того самого парня, с которым девушка ужинала. Полиция выяснила, что молодой человек подсыпал ей наркотики и украл ключи, а мебель передвигал, готовя место для казни при помощи пилы и молотка.
Видео с историей девушки посмотрели уже почти шесть миллионов человек, а 265 тысяч — лайкнули. Между тем многие пользователи соцсети усомнились в истинности услышанной истории из-за отсутствия подробностей и того, что рассказчица скрывает лицо.
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