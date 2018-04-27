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В два самолета в «Шереметьево» ударили молнии
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В два самолета в «Шереметьево» ударили молнии 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Один из лайнеров после инцидента вернулся в аэропорт вылета
В два самолета, которые вылетали из московского аэропорта «Шереметьево», ударили молнии. Инцидент произошел с разницей менее чем в один час, доложили командиры самолетов Bombardier и Airbus А320, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Одному из пилотов пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.
«Небольшой самолет Bombardier бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в «Шереметьево». После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернуться в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений», — сказал источник.
Airbus А320, направлявшийся в Ниццу, серьезных повреждений не получил и продолжил рейс до пункта назначения.
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