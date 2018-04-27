В два самолета в «Шереметьево» ударили молнии

Один из лайнеров после инцидента вернулся в аэропорт вылета

В два самолета, которые вылетали из московского аэропорта «Шереметьево» , ударили молнии. Инцидент произошел с разницей менее чем в один час, доложили командиры самолетов Bombardier и Airbus А320, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Одному из пилотов пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

«Небольшой самолет Bombardier бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в «Шереметьево». После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернуться в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений», — сказал источник.