В два самолета в «Шереметьево» ударили молнии 

Один из лайнеров после инцидента вернулся в аэропорт вылета
В два самолета, которые вылетали из московского аэропорта «Шереметьево», ударили молнии. Инцидент произошел с разницей менее чем в один час, доложили командиры самолетов Bombardier и Airbus А320, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Одному из пилотов пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.
«Небольшой самолет Bombardier бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в «Шереметьево». После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернуться в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений», — сказал источник.
Airbus А320, направлявшийся в Ниццу, серьезных повреждений не получил и продолжил рейс до пункта назначения.