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Вандалы разрушили знак рублю в Сыктывкаре
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Вандалы разрушили знак рублю в Сыктывкаре 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Арт-объект "Знак рубля" разрушен в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.
"Сегодня утром в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение от охранника Национального банка (Отделения ЦБ РФ) о том, что он обнаружил разбитый арт-объект "Знак рублю". На место выехала следственно— оперативная группа, изъята видеозапись с камер видеонаблюдения, она сейчас изучается. Камеры направлены как раз на то место, где был установлен объект, думаем, что личности злоумышленников будут установлены", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Коми Вера Железцова.
Выполненный в металле и стекле арт-объект установлен в 2015 году на Стефановской площади Сыктывкара напротив здания банка. Он был поставлен для популяризации символа национальной валюты.
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