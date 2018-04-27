В Казани полицейский погиб из-за погони за нарушителем

Казани во время погони за нарушителем погиб один полицейский, а второй пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 27 апреля на улице Восстания. Сотрудники ДПС заметили транспортное средство, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Когда его попросили остановиться, он продолжил движение.

"На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем "Лада Приора", который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. Двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице", — говорится в сообщение ведомства.

По имеющимся данным, правонарушителем был 31-летний житель Казани, которого уже на год лишали права управления автомобилем.