Ещё
В Казани полицейский погиб из-за погони за нарушителем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани полицейский погиб из-за погони за нарушителем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
В Казани во время погони за нарушителем погиб один полицейский, а второй пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по региону.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 27 апреля на улице Восстания. Сотрудники ДПС заметили транспортное средство, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Когда его попросили остановиться, он продолжил движение.
"На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем "Лада Приора", который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. Двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице", — говорится в сообщение ведомства.
По имеющимся данным, правонарушителем был 31-летний житель Казани, которого уже на год лишали права управления автомобилем.
Ранее под Ярославлем сотрудник правоохранительных органов на служебном автомобиле врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три женщины, двум из них потребовалась госпитализация.
Газета.Ru: последние новости
ФСБ сообщила о нейтрализации 12 бандитов с 21 по 24 апреля Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом При взрыве на нефтезаводе в Висконсине погибли 20 человек
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию315
Джигарханян захотел умереть дома19
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве108
Поставим Макаревича на место879
Кореи помирились307
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение