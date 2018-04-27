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В США взорвался нефтезавод
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На НПЗ в США потушили пожар, при котором пострадали около 20 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Scott Patterson
Экстренные службы потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Husky Energy в городе Сьюпириор, штат Висконсин, в результате которого 20 человек получили ранения, сообщает городская полиция.
"Полиция Сьюпириор и (компания) Husky Energy подтверждают, что пожар потушен. Предписание об эвакуации будет оставаться в силе еще около двух часов", — говорится в Twitter–аккаунте полиции города.
Взрыв и последовавший за ним пожар произошел утром по местному времени. По словам начальника пожарной службы горда Сьюпериор Стива Панджера, предположительно, взорвалась небольшая емкость, в которой были или сырая нефть, или битум. По информации издания Duluth News Tribune, после череды новых взрывов персонал был эвакуирован. Как сообщало издание, при пожаре пострадали 20 человек, как минимум пятеро из которых доставлены в больницы.
Завод существует с 1950 года. Там работает около 180 человек. В прошлом году его приобрела канадская компания Husky Energy.
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