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ФСБ уничтожила сторонников ИГ в Дербенте
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ФСБ уничтожила 11 сторонников ИГ* в дагестанском Дербенте 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В дагестанском Дербенте 21 и 24 апреля были нейтрализованы 11 сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), сообщает ЦОС ФСБ России.
"21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы — сторонников международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в Российской Федерации), которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти", — говорится в сообщении.
В ФСБ сообщили, что был введен режим контртеррористической операции. При задержании боевики оказали сопротивление и ответным огнем были убиты.
"На месте боестолкновения обнаружено и изъято: четыре автомата Калашникова, два пистолета (Стечкина и Макарова), большое количество боеприпасов к ним, охотничье ружье "Сайга", гранатомет РПГ-26, гранаты, два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, компоненты для их изготовления, четыре ножа и флаг МТО "ИГ", запас продуктов питания и медикаментов, а также военное обмундирование", — рассказали в ФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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